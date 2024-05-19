السفير الايراني في لبنان: حتى هذه الساعة لا توجد أنباء موثوقة عن الحادث المتعلق بالمروحية التي تقل الرئيس ووزير الخارجية

اكد السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني في تصريح له، بانه "حتى هذه الساعة لا توجد الأنباء الموثوقة عن الحادث المتعلق بالمروحية التي تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، واوضح بان المروحية اضطرت أن تهبط اضطرارية في ظروف صعبة.

وذكر اماني بانه تحاول فرق الاستطلاع الوصول إلى موقع الحادث وسط الظروف الجوية الضباية التي تشهدها المنطقة.