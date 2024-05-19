قتلى وجرحى في غارات على خاركيف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول أوكراني إن غارات جوية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين على مشارف مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد.

وأعلن إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف عن هذا العدد من القتلى والمصابين.

وقال، عبر تطبيق تلغرام "وقعت الانفجارات، التي دوت أصواتها في خاركيف، ظهر اليوم تقريبا في ضاحية قريبة. وأصاب صاروخان مركزا ترفيهيا، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 16 آخرين".

وقالت فرق الإنقاذ في الموقع إنه انفجار قوي.

وتعرضت مدينة خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه في الأسابيع القليلة الماضية لهجمات متواصلة بالصواريخ والقنابل.

وأعلنت روسيا، الأسبوع الماضي، أن قواتها شنت هجوما في شمال شرق المنطقة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم يهدف إل إقامة منطقة عازلة على الحدود مع أوكرانيا.