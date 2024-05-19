رويترز: حياة الرئيس الإيراني في خطر

وأفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تم تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. وكانت وكالة أنباء “إرنا” كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع الحادث.
وكانت وكالة “إيسنا الإيرانية أفادت بمقتل بعض مرافقي الرئيس الإيراني في الحادث الذي تعرضت له طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني مكون من 3 طائرات وفق التلفزيون الإيراني الرسمي، مشيرا إلى أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية وأن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت “اضطرارياً”.
كما أوضح أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى منطقة الحادث الذي هبطت فيها الهليكوبتر في ظل الظروف الجوية السيئة. بدورها أفادت وكالة “إرنا” أن رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.
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