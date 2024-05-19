شكرا لقرائتكم خبر عن المالية للنواب: 575 مليار جنيه مخصصات الأجور فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، قائلا:" الأجور تأثرت فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وتابع عبد الله: "تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية، لافتا إلى أن 62% من هذه المخصصات يذهب لقطاعات التنمية البشرية.