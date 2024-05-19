تسنيم: المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لم يعقد اجتماعا بشأن حادث المروحية التي تقل رئيسي

أفاد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الايرانية، بان المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لم يعقد اجتماعا بشأن حادث المروحية التي تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ومرافقيه، وأن ما نشر في الفضاء الإلكتروني من شائعات بشأن الاجتماع الطارئ هو خطأ.

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