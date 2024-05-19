"سرايا القدس" أعلنت استهداف تجمعات لأفراد وآليات لجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا

أعلنت "سرايا القدس"، في بيان مقتضب، "استهداف تجمعات العدو شرق مخيم جباليا بعدد من عبوات ‘أبابيل‘ المقذوفة". وفي بيان آخر، أعلنت "قصف تجمع لآليات وجنود العدو شرق مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون". وفي بيان ثالث، أكدت "سرايا القدس" إن "مقاتليها قصفوا تجمعًا لآليات العدو خلف صيدلية طالب في شارع الترنس بمخيم جباليا، بوابل من قذائف الهاون".

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