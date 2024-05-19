بايدن اكد إنّه يعمل من أجل "سلام دائم" في الشرق الأوسط: أؤيد الاحتجاج السلمي غير العنيف

جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكّدا أنّه يعمل من أجل "سلام دائم" في الشرق الأوسط يتضمن قيام دولة فلسطينية.

واوضح بايدن خلال حفل تخرّج في كلية مورهاوس في أتلانتا بولاية جورجيا، إنّه يعمل "من أجل التوصّل إلى حل على أساس دولتين، (لأنّه) الحل الوحيد".

واكد بايدن إنّه يدعم احتجاجات "غير عنيفة" بعدما شهدت جامعات في سائر أنحاء الولايات المتّحدة في الأسابيع الأخيرة احتجاجات بسبب الحرب في غزة. واردف "أنا أؤيد الاحتجاج السلمي غير العنيف. يجب أن تُسمع أصواتكم، وأعدكم بأنني أسمعها".