أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "استكمالًا لمشروع صيانة البنى التحتيّة في مدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 20-05-2024، ولمدّة شهر، بأعمال تعبيد الطريق الفرعي الممتدّ من مستديرة السّلام، مرورًا أمام "السبينيس"، وصولًا إلى مفرق مجمع الصّفدي".
ولفتت المديرية الى أن "الأشغال ستُنفّذ على 3 مراحل، حيث سيتمّ قطع الطرقات المؤديّة إلى المسلك المذكور، وتحويل السير عندما تدعو الحاجة".
وطلبت من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر في طرابلس بسبب أعمال تعبيد عدة طرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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