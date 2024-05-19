"حزب الله": استهدفنا تجهيزات ‌‏تجسسية مستحدثة بموقع المالكية و3 جنود إسرائيليين مقابل مطار ‏الخيام

أعلم الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 التجهيزات ‌‏التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً ‏مباشرة وتم تدميرها".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‌‏05:30 من بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، سقط بينهم وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح".‏