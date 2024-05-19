أعلم الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وتم تدميرها".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وعند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، سقط بينهم وأوقعهم بين قتيل وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجهيزات تجسسية مستحدثة بموقع المالكية و3 جنود إسرائيليين مقابل مطار الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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