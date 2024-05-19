في حال وفاة رئيسي.. من يتولى السلطة في إيران؟

مع استمرار عمليات البحث عن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين إثر تعرضها لحادث، طًرحت تساؤلات حول هوية الشخص الذي يمكن أن يحل محل رئيس البلاد عند غيابه.

فقد تعرضت طائرة الرئيس الإيراني اليوم الأحد لـ"حادث" بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد.

البند 131

وفي هذا الإطار، فحسب البند 131 من الدستور الإيراني، يتولى المعاون الأول للرئيس الإيراني الصلاحيات بشكل كامل لمدة شهرين، وبتوجيه من المرشد الإيراني في حال غياب الرئيس.

وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة استشارية من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول للرئيس الإيراني لإجراء ترتيبات وإجراء انتخابات خلال مدة لا تتعدى 50 يومًا، يتم خلالها اختيار رئيس جديد للبلاد.

والنائب الأول للرئيس الإيراني هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية، وهو أول مَن اتخذ رئيسي قرارا بتعيينه بعد توليه السلطة في 2021.

وقبل شغله منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، شغل مخبر رئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني” (سِتَاد) – تكتل الشركات المرتبط بالدولة.

وبينما تواصلت عصر الأحد في شمال غرب إيران عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني، صرّح وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن المروحية "نفّذت هبوطًا صعبًا، بسبب سوء الأحوال الجوية"، موضحًا أنه "من الصعب إجراء اتصال" مع الطائرة.

وأكد الوزير أن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك ضباب كثيف.

وبث التلفزيون الحكومي صورًا لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف، كما بث صورًا لمصلّين يصلّون من أجل الرئيس في مساجد عديدة، بما في ذلك مسجد في مدينة مشهد (شمال شرق).