خامنئي: نسأل الله أن يعيد رئيسي سالماً وعلى الشعب ألا يقلق فلن يكون هناك أي خلل بعمل البلاد

أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أن "حادثة مروحية الرئيس الإيراني مؤسفة ونسأل الله أن يعيده سالماً"، مشدداً أنه "على الشعب ألا يقلق فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد".

وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني، أن "عمليات الإنقاذ تتم سيرا على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة المنطقة".

وافاد التلفزيون، بأن "الظروف الجوية الصعبة أعاقت الوصول إلى طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التي واجهت الحادث".

بدورها ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" بان "مجموعة كبيرة من قوات الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقلّ الرئيس الإيراني، وبسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية في المنطقة، فإن وضع المروحية لا يزال مجهولاً".

وفي السياق، اكدت وكالة "فارس" للأنباء، بانه لا اتصال حاليا مع من كانوا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

واشارت المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.