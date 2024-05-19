نقلت وكالة "تسنيم" المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري بانه قام اثنان من مرافقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بالاتصال بالمركز بعد الحادث، وفي عدة مناسبات، تم إجراء اتصالات مع أحد ركاب المروحية وأحد طاقم المروحية.
وذكر بانه يبدو أنه لم يكن حادثا خطيرا، ونحن نتابع منطقة نصف قطرها كيلومترين من مكان الحادث، أتمنى أن يصل الخبر السعيد إلى الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تسنيم عن النائب التنفيذي للرئيس الإيراني: تم إجراء اتصال مع أحد ركاب المروحية وأحد أفراد طاقمها ويبدو أن الحادث لم يكن خطيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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