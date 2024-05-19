اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية انها تتابع "بقلق بالغ "ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه. واملت في أن"تتكلل عمليات البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني بالنجاح". واكدت الخارجية الاماراتية "الاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم عمليات البحث والإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإماراتية: نؤكد استعدادنا التام لتقديم ما يمكن من دعم عمليات البحث والإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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