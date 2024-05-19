أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن "جمعية التحريج في لبنان، بالتعاون مع اتحاد بلديات البحيرة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبرعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، نظمت يوما بيئيا لتنظيف ضفاف بحيرة القرعون، بمشاركة عدد من الناشطين والجمعيات البيئية والكشفية".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني نظمت يوما بيئيا لتنظيف ضفاف بحيرة القرعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.