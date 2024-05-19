"حماس": قلوبنا مع الشعب الإيراني الشقيق ونأمل أن يلطف الله بالرئيس الإيراني وعبداللهيان

أعرب عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، عن "قلقه من الأنباء التي تحدثت عن تعرض مروحية الرئیس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث الهبوط الصعب في محافظة أذربيجان الشرقية".

وأكد الرشق، أن "قلوبنا مع الشعب الإيراني الشقيق، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية وكل من معهم".

وتجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد في شمال غرب إيران للعثور على مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لـ"حادث"، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وهبطت مروحيتان بسلام في تبريز، المدينة الكبيرة في الشمال الغربي، ولم يكن على متنهما رئيسي.

وكان التلفزيون الرسمي أورد أن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة".

وكان قد زار الرئيس الإيراني الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.