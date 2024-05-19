وزير إسرائيلي: اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس

انتقد وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، خلال زيارة إلى مدريد، رئيس الوزراء الإسباني "بسبب عزمه على الاعتراف قريباً بدولة فلسطينية"، مؤكّداً أنّ "مثل هكذا خطوة ستكون بمثابة مكافأة لحركة حماس على المذبحة التي ارتكبتها في 7 تشرين الأول".
وأسف شيكلي، أنّ "رئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز يعتقد أنّه يجب مكافأة الفلسطينيين على مذابحهم، وأنّ الوقت حان لمنحهم دولة".
يذكر أن شيكلي، العضو في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قصد مدريد للمشاركة في مؤتمر "أوروبا فيفا 24" الذي نظمه حزب فوكس الإسباني وجمع حوالي عشرة أحزاب سيادية أوروبية.
وكان رئيس الوزراء يعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار الجاري لكنّه قال إنّ "إسبانيا تتشاور مع دول أخرى للتوصّل إلى إعلان مشترك واعتراف".
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