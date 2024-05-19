أول تعليق من أردوغان بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يشعر بحزن شديد إزاء حادث المروحية الإيرانية وهناك تنسيق كامل مع السلطات الإيرانية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤول بأنه تم الاتصال بأحد ركاب مروحية الرئيس رئيسي وأحد أفراد الطاقم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.