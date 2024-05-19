روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

وقالت زاخاروفا في بيان: "نتابع عن كثب المعلومات التي تظهر حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".

وأكدت أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

وأضافت: "نأمل بصدق أن يكونوا على قيد الحياة وألا تكون حياتهم وصحتهم في خطر".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

المخابرات الإيرانية تصدر بيانا للإيرانيين بتقصي الأخبار عن حادث طائرة الرئيس

أصدر جهاز المخابرات التابع لقيادة إنفاذ القانون الإيرانية بيانا رسميا طالب فيه جميع الجهات بتقصي الأخبار حول حادث طائرة الرئيس من المصادر الرسمية فقط.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "مهر" الإيرانية: "نتمنى الصحة والسلامة لسيادة رئيس الجمهورية ومرافقيه في حادثة سقوط مروحيتهم، ونرجو من كافة المواطنين والمتابعين الأعزاء متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط".

وتابع البيان: "تجدر الإشارة إلى أن جميع صفحات الناشطين في الفضاء الإلكتروني تخضع لمراقبة الشرطة، وسيتم التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون إزعاج الجمهور بنشر الشائعات وما إلى ذلك وفقا للقانون".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

وأوضح وزير الداخلية أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.

مساعد رئيسي.. تواصلنا عدة مرات مع أحد طواقم المروحية بعد الحادث

قال محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة.

وأضاف منصوري في حديث لوكالة "تسنيم" الإيرانية: " تواصلنا عدة مرات مع أحد طواقم المروحية بعد الحادث ومستمرون في البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، وأتمنى أن تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

وأشار إلى أن الاتصال انقطع مع المروحية عند الساعة الواحدة والنصف، بعدها تم التواصل عدة مرات مع أحد ركاب المروحية ومع أحد أفراد طاقمها.

وأكد منصوري أن جميع الكوادر استنفرت للعمل بجدية للبحث عن المروحية لكن الظروف الجوية والطرق في المنطقة صعبة، مردفا: "نأمل أن نحصل على أخبار جيدة من فرق الإنقاذ والعمليات ستستمر حتى الوصول إلى المروحية".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

وأوضح وزير الداخلية أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.