"تسنيم": الحرس الثوري يستخدم قنابل مضيئة في عملية البحث عن مروحية رئيسي ومرافقيه

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الحرس الثوري يستخدم قنابل مضيئة في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه".

وتجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد في شمال غرب إيران للعثور على مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لـ"حادث"، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وهبطت مروحيتان بسلام في تبريز، المدينة الكبيرة في الشمال الغربي، ولم يكن على متنهما رئيسي.

وكان التلفزيون الرسمي أورد أن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة".

وكان قد زار الرئيس الإيراني الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.