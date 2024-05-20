تم نقل الشاب ه. و. (17 عاما) إلى مستشفى سير الضنية الحكومي وهو بحالة صحية حرجة نتيجة استنشاقه الغاز اثناء الاستحمام داخل منزله في بلدة إيزال، ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب اختناقا بالغاز في منطقة الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.