شريف يدعو إلى محاسبة من أضروا بباكستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب نواز شريف، رئيس حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز» عن أسفه بسبب الظلم الذي تعرض له، خلال فترة ولايته السابقة في السلطة، داعيا إلى مساءلة القضاة وكل من «ألحقوا الضرر» بالبلاد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب نواز شريف، رئيس حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز» عن أسفه بسبب الظلم الذي تعرض له، خلال فترة ولايته السابقة في السلطة، داعيا إلى مساءلة القضاة وكل من «ألحقوا الضرر» بالبلاد. وقال نواز شريف، في كلمته أمام اجتماع للجنة العمل المركزية بالحزب، في لاهور «إن هؤلاء، الذين تورطوا في إحاكة مؤامرات ضده «يجري الآن فضحهم»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس. وأضاف «نطالب بمحاسبة جميع هؤلاء، الذين أضروا بباكستان. ألا يجب أن تخضع جميع الأشياء التي أضرت بباكستان للمحاسبة»، وأشار رئيس وزراء باكستان الأسبق إلى الإطاحة به في عام 2013، قائلا «إن مؤامرة كبيرة تم إحاكتها لخلع رئيس وزراء من منصبه». وتابع نواز شريف «إن باكستان كانت ستصبح دولة مختلفة وثابتة على ركيزة مختلفة، لو استمرت عملية المساءلة».

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