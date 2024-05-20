شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يدق طبول الحرب ويخسر العشرات في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الجفرة بمديرية العبدية جنوب محافظة مأرب الغنية بالنفط معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الموالية لإيران خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثي، في ظل تصعيد متزايد لجماعة الحوثي، ووسط تحذيرات أممية من تصرفاتها تجاه مأرب وتهديدات العودة للحرب.

وأعلن موقع سبتمبر نت التابع للجيش، أنه «تم في مأرب تشييع جثمان الشهيد البطل، الرائد محمد علي عبده قائد الشرعبي ركن استطلاع جبهة العلم بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، وأكدت قوات ألوية العمالقة، تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، وإيقاع العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، أثناء صد هجوما جنوب مأرب.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة، «إن القوات تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في منطقة الجفرة، بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب.

إلى ذلك كشف تقرير حديث، عن نزوح المئات من الأسر اليمنية، خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، أغلبها استقرت في محافظة مأرب التي يستقر فيها قرابة ثلاثة ملايين نازح، وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين «إنها رصدت نزوح 1283 أسرة في اليمن يمثلون 6,963 شخصا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي».

وأشارت إلى رصد نزوح 226 أسرة تتكون من 1,331 شخصا خلال ابريل الماضي، لافتة إلى أن 183 أسرة تتكون من 1,128 شخصاً نزحت للمرة الأولى، فيما نزحت 43 أسرة (203 أشخاص) للمرة الثانية.

وبحسب التقرير فإن غالبية النازحين من محافظة الحديدة بنسبة 31%، تليها مأرب بنسبة 15%، ثم تعز بنسبة 14%، فيما نزحت بقية الأسر، وبنسبة تراوحت بين (1 - 8)%، من محافظات إب وحجة وذمار والضالع والجوف وشبوة والبيضاء وصنعاء وأمانة العاصمة وريمة وصعدة.

وسجل التقرير خلال إبريل الماضي، مغادرة 157 أسرة وبعدد 766 شخصا مواقع نزوحها الحالية، بينهم 101 أسرة (519 شخصا) عادوا إلى مناطقهم الأصلية، بينما البقية انتقلوا أو نزحوا للمرة الثانية.

وتأتي أسباب المخاوف الأمنية من القمع والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوتي، والبحث عن موطن آمن، وفرص أفضل للعيش أبرز دوافع النزوح في اليمن.

مشاهدات يمنية: