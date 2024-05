شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني.. أحد مرافقي الرئيس أخبرنا أنه يسمع سيارات الإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال معاون وزير الخارجية الايراني مهدي صفري، إن أحد مرافقي الرئيس الإيراني أخبرهم بأنه يسمع سيارات الإسعاف.ونقلت وكالة تسنيم الأنباء عن صفري قوله: جرى التواصل مرتين مع إمام جمعة تبريز، وأخبرنا أن وضعه سيئ، ولكنه يسمع سيارات الإسعاف.قال نائب الرئيس الايراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري إنهم تواصوا مع اثنين من مرافقي الرئيس الإيراني عدة مرات، يبدو أن الحادث لم يكن خطيرًا. معاون وزير الخارجية مهدي صفري: تم التواصل مرتين مع إمام جمعة تبريز وأخبرنا أن وضعه سيء ولكنه يسمع سيارات الإسعاف♦️حدث تغير مناخي مفاجئ خلال تحليق المروحيات الثلاث.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic)ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن منصوري قوله: اليوم في الساعة الثامنة صباحًا، حضر رئيس الجمهورية الى محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب إيران) من أجل افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف واستمرت المراسم حتى الساعة 13.00.وأضاف: غادر الرئيس إلى تبريز بعد افتتاح السد، وللأسف تعرضت المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية لحادث.