شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الادعاءات الإسرائيلية تستهدف تفكيك جبهة دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية جزءاً من لعبة دبلوماسية إسرائيلية تسعى من خلالها إلى تقليل الضغوط الدولية عليها وإضعاف تأثير الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لأن ذلك يقلل من قوتها ويضعف الحجج المقدمة فيها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمرفي تصريح لـ ”الخليج 365”، إلي أن الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة تهدف إلي تفكيك الجبهة الداعمة الفلسطينية و إظهار أن هناك انقساما في الصفوف الدولية، وخاصة بين الدول المؤثرة العربية والإفريقية، فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وهو ما يساعد إسرائيل في مقاومة الضغوط الدولية وتحسين صورتها بالإضافة إلى أنه قد تستخدم إسرائيل هذه الادعاءات كوسيلة للضغط على دول أخرى قد تفكر في دعم الدعوى.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر حريصة على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام في المنطقة لافتا إلى أن مصر تمتلك تأثيرًا كبيرًا في المنطقة، و دعم مصر لجنوب أفريقيا يعكس رغبة الدولة المصرية في رفع القضايا ذات الصلة بالمحكمة الدولية والتي تعتبر مؤسسة هامة لتحقيق العدالة الدولية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الاعتداءات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني الشقيق إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة داعيا المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بدوره ولعب دورا أكبر لعودة الهدوء والاستقرار في المنطقة.