شكرا لقرائتكم خبر العراق يعلن خلو مناطق نينوى من التلوث الإشعاعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة العراقية أمس خلو مناطق شمال نينوى من التلوث الإشعاعي، مؤكدة توفير جميع المستلزمات الضرورية للعمل وفق القوانين والمحددات التي وضعها مركز الوقاية من الإشعاع.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «فريقا فنيا من شعبة الوقاية من الإشعاع في مديرية بيئة نينوى أجرى مسوحات ميدانية في ناحية برطلة وسد الموصل، ضمن أطار الجهود التي يبذلها مركز الوقاية من الإشعاع وشعبة في المحافظات في الحفاظ على الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي».

وأضافت «إن الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بسحب نماذج من المياه والتربة لغرض إخضاعها إلى الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوها من الإشعاع وتأتي هذه الاجراءات ضمن المتابعة الدورية»، مؤكدة «توفير كل المستلزمات الضرورية للعمل وفق القوانين والمحددات التي وضعها مركز الوقاية من الاشعاع».

وأوضحت أن «المديرية وضعت خطط عمل تتعلق بعمليات المسح الاشعاعي وأخذ عينات من التربة والمياه ومعالجة التلوث، والتأكد من خلوه من الإشعاع من خلال الفحوصات الموقعية والمختبرية».

وتابعت أن القراءات الميدانية لأجهزة المسح الإشعاعي ونتائج الفحوصات المختبرية للنماذج البيئية المسحوبة من المواقع أثبتت عدم وجود أي مؤشرات لتلوث إشعاعي».