شكرا لقرائتكم خبر جروسي: سنكشف من هاجم محطة زابوريجيا النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة ستكشف عن الطرف الذي يشن هجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، إذا تسنى لها التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وقال جروسي، في مقابلة مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن أن تكشف الوكالة عن مصدر الهجمات على محطة زابوريجيا، «إذا علمت بشأن ذلك من مفتشينا... فنعم بالطبع».

وأوضح أنه إذا تسنى لمفتشينا التأكد بشكل مستقل من مصدر الهجمات، فبالتأكيد سنكشف عنه، هذه مسؤوليتي، ولكن في ظل الظروف السائدة حاليا هذا صعب، وعلى أي حال آمل ألا تتعرض المحطة لمزيد من الهجمات.