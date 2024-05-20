الكشف عن أول صور وفيديو للبحث عن طائرة الرئيس الإيراني

قال معاون وزير الخارجية الايراني مهدي صفري، إن أحد مرافقي الرئيس الإيراني أخبرهم بأنه يسمع سيارات الإسعاف.

ونقلت وكالة تسنيم الأنباء عن صفري قوله: جرى التواصل مرتين مع إمام جمعة تبريز، وأخبرنا أن وضعه سيئ، ولكنه يسمع سيارات الإسعاف.



نجاح التواصل

قال نائب الرئيس الايراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري إنهم تواصوا مع اثنين من مرافقي الرئيس الإيراني عدة مرات، يبدو أن الحادث لم يكن خطيرًا.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن منصوري قوله: اليوم في الساعة الثامنة صباحًا، حضر رئيس الجمهورية الى محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب إيران) من أجل افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف واستمرت المراسم حتى الساعة 13.00.

وأضاف: غادر الرئيس إلى تبريز بعد افتتاح السد، وللأسف تعرضت المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية لحادث.

