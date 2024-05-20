"بيرقدار أكينجي" مسيّرة تركية دخلت المجال الجوي الإيراني للبحث عن مروحية رئيسي

ياسر رشاد - القاهرة - افاد مراسل روسيا اليوم ، يوم الاثنين، إن مسيرة بيرقدار أكينجي التركية دخلت المجال الجوي الإيراني للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووثقت مواقع رصد الطائرات دخول طائرة "أكينجي" التركية للأراضي الإيرانية في طريقها لمنطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له شمال غربي إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه بناء على طلب السلطات الإيرانية تم تخصيص مسيرة ومروحية ذات قدرات رؤية ليلية للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

وقالت الدفاع التركية في بيان على منصة "إكس": "بناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الإيرانية، من خلال وزارة خارجيتنا، فقد تمّ تخصيص طائرة مسيرة من طراز "آكبنجي"، مروحية من طراز "كوغار" ذات قدرات رؤية ليلية، للمشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ، للمروحية المفقودة، التابعة للرئيس الإيراني، والوفد المرافق له".

من جهتها، أكدت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن إيران طلبت عبر وزارة الخارجية التركية طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ للرؤية الليلية.

وأشارت في بيان إلى أن 32 من أفراد البحث والإنقاذ من متسلقي الجبال و6 مركبات من مديريتي ڤان وأرزوروم آفاد الإقليميتين انطلقتا للوصول إلى المنطقة.

منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية: تحدد أماكن يتوقعون أن يتم فيها العثور على مروحية الرئيس الايرانى

قالت منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية مساء يوم الأحد إنه تفصلهم حوالي 3 ساعات عن أحد الأماكن التي يتوقعون أن يتم فيها العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وكانت وكالة "تسنیم" الإيرانية قد قالت إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة التي کانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأفادت الوكالة بأن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية أعلن بأنهم تلقوا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم.

وأضاف المصدر نفسه: "نحن نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة، ونأمل في أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة".

وفي وقت سابق، نفت وسائل إعلام إيرانية صحة الأنباء التي تتحدث عن سماع صوت انفجار أو وجود دخان في موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

يذكر أن مروحية الرئیس الإيراني تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل أيضا وزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، ومسؤولين آخرين.

حادث طائرة الرئيس الإيراني

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، قبل ساعات أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط اضطراري الأحد.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس، إن الطائرة كانت تقل رئيسي، فيما ذكرت وكالة رويترز البريطانية أن طائرة هليكوبتر ضمن موكب رئيسي، مكون من ثلاث طائرات، تعرضت لحادث.

ونقل التليفزيون الإيراني، عن مسؤول بأذربيجان الشرقية، أنه لم يـُعثر على المروحية التي تقل الرئيس ولا معلومات عن وضعه.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني، تم تخصيص مجموعة بحث كبيرة من فرق الإغاثة للبحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.