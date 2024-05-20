شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع يزداد صعوبة.. انقطاع الاتصالات في منطقة سقوط طائرة الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع الاتصالات

🔴عاجل



🚨انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية واللاسلكية والهاتفية في منطقة الحادث



♦️نظرا لعدم إمكانية تواجد السيارات والدراجات النارية في المنطقة، تقوم القوات بالبحث سيرا على الأقدام.



♦️بسبب الارتفاعات العالية والجبال، لم يكن هناك إمكانية لأي اتصالات أو راديو أو هاتف أو هاتف… pic.twitter.com/2hVZnMacAC — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 19, 2024

فيديو للظروف الجوية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الوادي القريب من مكان حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأشارت إلى أن رئيس جمعية الهلال الأحمر يطلع على عمليات الإنقاذ في أسفل الوادي حيث مكان حادثة المروحية.ذكرت الوكالة أن الاتصالات السلكية واللاسلكي والهاتفية انقطعت في منطقة سقوط الطائرة، وأنه نظرًا إلى عدم إمكانية وجود السيارات والدراجات النارية في المنطقة، فقد اضطرت القوات إلى البحث سيرًا على الأقدام. انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية واللاسلكية والهاتفية في منطقة الحادث♦️نظرا لعدم إمكانية تواجد السيارات والدراجات النارية في المنطقة، تقوم القوات بالبحث سيرا على الأقدام.♦️بسبب الارتفاعات العالية والجبال، لم يكن هناك إمكانية لأي اتصالات أو راديو أو هاتف أو هاتف... This is a Twitter Status— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic)وأضافت: بسبب الارتفاعات العالية والجبال، لم يكن هناك إمكانية لأي اتصالات أو راديو أو هاتف أو هاتف محمول، والعملية تجري بصعوبة.ونشرت وكاة إيرنا للأنباء فيديو يظهر الظروف الجوية في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإیراني.