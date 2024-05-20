غارات إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على غزة فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لأعمال الكيان الصهيوني الإسرائيلي الوحشية، شنت قوات الاحتلال سلسلة من الغارات والقصف المدفعي على عدد من المناطق في غزة مع مطلع فجر اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024، والذي أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء ، في الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مدن غزة ورفح وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج.

استهداف الاحتلال لمسجد وسط غزة

ونقل مراسلوا "وفا"، استشهاد 3 مواطنين وجرح 8 آخرين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوية مماثلة، كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشن الاحتلال سلسلة غارات اسرائيلية في مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء غير النهائية في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.