تناولت 50 قرصاً ساماً.. الصحة توفر عقاراً نادراً ينقذ فتاة من الموت في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نجحت جهود تنسيقية بين مديريتي الصحة بالبحيرة والغربية، في توفير علاج أنقذ حياة فتاة عشرينية تناولت 50 قرصا ساما بقصد الانتحار.

استقبلت مستشفى المنشاوي العام بالغربية فتاة عمرها 24 عام، كانت تعاني من سدة بالضفيرة الكهربائية للقلب من الدرجه الثالثة، إثر محاولتها الانتحار عن طريق تناول 50 قرص من عقار سام وقاتل.

كان علاج الفتاة يتطلب العلاج بـ 2 أمبول من عقار (Digibind ) وهو العقار المعالج لنوع التسمم الذي أصيبت به الفتاة، ونظرًا لعدم توفر سوى أمبول واحد بمستشفى المنشاوي في طنطا، جرى التواصل بين محافظتي البحيره والغربية، من خلال تنسيق إدارة الكوارث والأزمات بالوزارة، وجرى توفير الأمبول الآخر من مستشفى كفر الدوار بالبحيرة.

استجابت الفتاة للعلاج، وتحسنت حالتها برغم سوء الوضع الصحي المبدئي، وغادرت المستشفى بعد 3 أيام.

وكشف بيان إعلامي صادر عن مديرية صحة البحيرة أن العقار المستخدم في العلاج لا يوجد منه إلا عدد محدود على مستوى الجمهورية، وهو باهظ الثمن، يصل سعر الأمبول الواحد إلى 125 ألف جنيها، وهو متوفر فقط من خلال وزارة الصحة لصعوبة توفيره في الأسواق الخاصة.