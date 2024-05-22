شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قيم النواب" مطالباً CNN بالاعتذار: شبكة "منحرفة إعلامياً".. ومصر أكبر من أكاذيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، هجوماً حاداً على قناة CNN الأمريكية، بسبب أكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه شبكة "ضالة ومنحرفة إعلامياً وسوابقها معروفة "، وتعمل على تشويه صورة مصر أمام العالم وتغيير الأحداث لصالح الكيان الصهيوني.

وشدد النائب البرلماني، خلال تصريحات صحفية، على أن الدولة المصرية بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود للتوصل إلى الهدنة الإنسانية طوال الشهور السابقة ونجحت فى الهدنة الأولى والوحيدة، وكادت تنجح هذه المرة لولا غرور الأطراف المتطرفة فى حكومة الاحتلال ، مشددًا على أن نتنياهو هو المتسبب حتى الآن في فشل الصفقة، متسائلًا:" أين العالم والصحف الأمريكية من موقف أعضاء حكومة الاحتلال، وهم يرفضون أي هدنة، أو سلام في المنطقة، ويهددون بإبادة غزة؟.. أين العالم من الجرم الإسرائيلي".

وقال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إنه من العجب العجاب، أن تهاجم هذه الصحف والمواقع المغرضة، مصر وتروج أن القاهرة وراء فشل المفاوضات، في حين أننا أمام وضع مأساوي في غزة ورفح، تقشعر أمامه الأبدان، وحكومة إسرائيلية متطرفة، تحاول التهرب من التزاماتها وإلقاء التبعات على مصر وهى الطرف الأكبر الذى يبذل جهدا مستمرا لإحلال السلام وإنهاء مأساة الشعب الفلسطينى فى غزة.

وطالبCNN بالاعتذار، مواصلًا هجومه، قائلا:" مصر أكبر من هذه الأكاذيب.. أليست هذه القناة التي زعمت مراسلتها سارة سيندر، ورددت الرواية الإسرائيلية عن مقتل أطفال إسرائيليين على يد عناصر المقاومة، كما أنها تتبنى الرواية الإسرائيلية، في حين تفرض رقابة على وجهات نظر الفلسطينيين في تغطية الشبكة للحرب على غزة"، مضيفًا :" هذه الصحيفة منحرفة وتمارس جرائم صحفية ضد مصر".