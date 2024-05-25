الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة

أقرّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان، بإصابة "جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة اليوم السبت".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا قنصوا جنديًا صهيونيًا ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا".

إلى ذلك، كشفت كتائب "القسام" عن استهداف "دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافا 4" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

هذا، وأكّدت أنّ "مجاهدينا فجروا عبوة رعدية بقوة صهيونية قرب عين نفق شرق مخيم جباليا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

بدورها، أفادت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن استهدافها بصاروخ موجه من نوع (107) "تجمعًا لجنود وآليات العدو المتوغلة في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.