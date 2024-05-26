القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية وتدمر آليات للاحتلال وتقنص قائد كتيبة بجباليا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة قائد كتيبة.



من جهتها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 12 صاروخا من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.



وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص في هرتسليا شمال تل أبيب بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة، كما أصيبت امرأتان بجروح طفيفة أثناء توجههما إلى منطقة محمية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.



ودوت صفارات الإنذار بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد الرشقة الصاروخية المكثفة، كما دوت في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب، وفق ما نقله مراسل الجزيرة.



وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا 5 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند في "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



كما قصفت قوات إسرائيلية متوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهدفت دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

في السياق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة قائد كتيبة في الجيش -وهو نجل وزير الإسكان الإسرائيلي السابق آفي إيتام- برصاص قناص في جباليا، في حين تواصل قوات الاحتلال غاراتها على مناطق عدة في قطاع غزة، فيما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا.



وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المقدم إيتمار إيتام في لواء بيسلماخ أصيب أمس السبت بجروح متوسطة خلال اشتباك بجباليا.



من جانبها، قالت صحيفة معاريف إن إيتمار أصيب بنيران قناص، وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وأوضحت أنه يشغل منصب قائد كتيبة 6282 احتياط في لواء بيسلماخ.



وقالت إن المقدم المصاب في جباليا هو نجل آفي إيتام الذي كان عميدا في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يشغل مناصب وزارية عدة، آخرها وزير الإسكان والبناء بين عامي 2003 و2004.



وبذلك، ارتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 3591 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1781 منذ بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته، حسب أحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش.



ويبلغ العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي 634، منهم 282 منذ بداية العملية البرية، وفق بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.



وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركّبة عصر أمس السبت شمالي قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا.



وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين في غزة منذ معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



المصدر : الجزيرة