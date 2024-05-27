قتيلان في جريمة إطلاق نار قرب حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل رجلان في الستينيات من عمريهما، مساء اليوم الاثنين، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار أثناء عملهما قرب مدينة حيفا داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الرجلين- لم تُعرف هويتهما بعد- تعرضا لإطلاق نار أثناء عملهما في ورشة بناء، وأقرت الطواقم الطبية بوفاتهما متأثرين بجروحهما الحرجة.

وصباح اليوم، أصيب شاب من سكان مدينة الناصرة بجروح وُصفت بأنها خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة شفا عمرو.

كما أعلنت مصادر طبية وفاة الشابة إيمان أبو غانم (31 عاما) من مدينة الرملة، متأثرة بجروحها الخطيرة جرّاء تعرّضها لجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية، في المدينة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 79 قتيلا بينهم 4 نساء، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، تُرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا وحده في مواجهة العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بواجبها.