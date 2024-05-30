الشركة المالكة لسفينة تعرضت لهجوم حوثي: كانت محملة بحبوب ومتجهة إلى إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت مصادر بأن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم من الحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت تحمل شحنة من الحبوب متجهة إلى إيران، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأدرجت السفينة "لاكس" وجهتها بأنها الفجيرة في دولة ، ولكن اتضح اليوم الخميس أن وجهتها النهائية هي ميناء الخميني في إيران.

وحدد بيان صادر عن القوات البحرية الفرنسية المتمركزة في الإمارات والتي تقوم بدوريات في الشرق الأوسط، أن شحنة الحبوب الخاصة بالسفينة كانت متجهة إلى إيران.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

