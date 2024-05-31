الولايات المتحدة تسمح لكييف باستخدام أسلحتها ضد أهداف روسية لإطلاق نار مضاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية خلال الحرب المضادة للبطاريات.



وقال المسؤول الأمريكي لوكالة الأنباء الروسية"تاس": "لقد وجه الرئيس فريقه مؤخرًا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لأغراض مكافحة النيران في منطقة خاركوف حتى تتمكن أوكرانيا من الرد على القوات الروسية التي تهاجمهم أو تستعد لمهاجمتهم".. وفقا لما نقلته تاس.



وأضاف: "سياستنا فيما يتعلق بحظر استخدام ATACMS أو الضربات بعيدة المدى داخل روسيا لم تتغير".



وكانت صحيفة بوليتيكو ذكرت امس الخميس نقلا عن أربعة أفراد لم تذكر أسماءهم بينهم مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى حكومة كييف إذنا سريا لاستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لمهاجمة أهداف في الأراضي الروسية، وبحسب التقرير، فإن الإذن ينطبق على المناطق الروسية المتاخمة لمنطقة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

وفي مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ على حلفاء الناتو إعادة النظر فيما إذا كان بإمكان أوكرانيا استخدام الأسلحة التي زودها بها الغرب لتنفيذ ضربات على منشآت عسكرية داخل حدود روسيا المعترف بها دولياً، ومع ذلك، قال ستولتنبرغ في جلسة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إنه لا ينبغي أن تكون هناك قوات للحلف على الأرض في أوكرانيا لأنه بخلاف ذلك، سيكون من الصعب إبقاء الكتلة خارج الصراع.



ومن جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادرها، أنه بعد زيارته الأخيرة لكييف، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يعتزم اقتراح أن يرفع الرئيس جو بايدن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف في روسيا.



في 28 مايو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه عند الحديث عن الضربات داخل روسيا، فإن ممثلي دول الناتو "يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به، فإن روسيا تراقب عن كثب مثل هذه المناقشة، و إنه بمجرد أن يستخدم الجيش الأوكراني أسلحة بعيدة المدى، سيتعين على موسكو مرة أخرى أن تقرر إنشاء "منطقة صحية".

