"لم يختطفها وراحت معاه برضاها".. والد خطيب "فاطمة" يرد على اتهامات عائلة فتاة القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

رد والد الشاب المتهم بخطف خطيبته واغتصابها، على مزاعم عائلة فتاة القليوبية، مؤكدا أن "الفتاة لم تكن تعمل في ذلك اليوم ولم يتم اخطفها وأنها خرجت برضاها مع ابنه لأنها تحبه" - على حد قوله-.

كانت أسرة فتاة تدعى "فاطمة" في منطقة أبو زعبل في محافظة القليوبية، اتهمت خطيبها باختطافها والتعدي عليها جنسيًا، داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة الإسكندرية لمدة 11 يوما، مؤكدين أن المتهم أعطى ابنتهم عصيرًا مخدرًا واختطفها داخل سيارة أجرة يملكها والده.

وعلى النقيض قال والد الشاب المتهم،: " ابني تعرف على فاطمة وذهبنا إلى أسرتها وقرينا الفاتحة وتم الاتفاق على كل شيء، بالإضافة إلى تحديد موعد الزفاف"، مضيفا: "دي بنتي واللي مرضهوش على بنات الناس مرضهوش عليها".

تابع: "ذهبنا إلى محامي وقمنا بكتابة عقد زواج عرفي ومستعد لإتمام الزواج الرسمي وتنفيذ المتفق عليه".

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