القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون وطائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان انه "دمرنا صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون وطائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر"، مشيرة الى ان "الصاروخين أُطلقا تجاه المدمرة الأميركية يو أس أس غرافلي ولم يسببا خسائر".

وكشفت ان "الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل مسيرتين سقطتا جنوب البحر الأحمر دون خسائر بشرية أو مادية"، مؤكدة ان "الصاروخين والمسيرات الحوثية شكلت تهديدا لقواتنا وقوات التحالف والسفن في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت "القوّات المسلّحة اليمنيّة"، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على جرائم العدو الصّهيوني بحقّ النّازحين في منطقة ​رفح​ بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليّات العسكريّة في المرحلة الرّابعة من التّصعيد، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات البحريّة والقوّة الصّاروخيّة وسلاح الجوّ المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة، ستَّ عمليّات عسكريّة حقّقت أهدافها بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تنفيذ عمليّاتها العسكريّة إسنادًا ونصرةً للشّعب الفلسطيني المظلوم، والتصدّي للعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، الّذي يأتي إسنادًا للعدو الإسرائيلي الصّهيوني للاستمرار في جرائمه وعدوانه على الشّعب الفلسطيني. ولن تتوقّف عمليّات الإسناد حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".