بعد إعلانها.. تعرف على موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس على مدار خمسة عشر يومًـا وفق القرارات الوزارية المنظمة.

كان المحافظ اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الحضور 100257 طالبًا وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم.