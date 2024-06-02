محافظ بني سويف يعتمد خرائط حصر المناطق الخاضعة لقانون التصالح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخرائط التي تحتوي على حصر دقيق أعدته اللجان المختصة على مستوى المحافظة للكتل المبنية بالقرب من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، والتي تخضع لاشتراطات التصالح عليها في مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد.

وأوضح المحافظ أن تلك الخرائط تتضمن حصر مدقق للمناطق المشار إليها محددة المساحات، والإحداثيات، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية، وإرسالها الي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء للتصديق والاعتماد للعمل بمقتضاها وفقا لأحكام القانون.

وأشار المحافظ إلى إنجاز تلك الخرائط بواسطة لجان مختصة جرى تشكيلها علي مستوى المراكز، لتضم ممثلي مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط العمراني، والمتغيرات المكانية، وممثلي الوحدات المحلية، لحصر وتحديد كافة المناطق التي ينطبق عليها هذه الشروط، والتي تكون قد فقدت مقومات الزراعة، لتدخل ضمن نطاق التصالح.