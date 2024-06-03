رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ يوضح التحديات أمام حكومة مدبولي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، التحديات الرئيسية التي تنتظر الفريق الوزاري الجديد.

وأضاف محمود مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى التواصل مع المواطنين والتعلم مما مضى،، بجانب التركيز على الصادرات وفتح المجال للقطاع الخاص.

وتابع: يجب على الدكتور مصطفى مدبولي عقد لقاء دوري مع وزير الصناعة أو وزير الاستثمار، للوقوف على معدلات نمو الاقتصاد خاصة من ملف الصادرات.

وأوضح مسلم، أن مصر تواجه العديد من التحديات الإقليمية خاصة على كافة الحدود الملتهبة للدول المجاورة والتحديات التي تمس الأمن القومي.

وأشار مسلم إلى أن الرئيس السيسي لديه بعد نظر من خلال الأسلحة الجديدة وإمداد الجيش بأحداث المعدات في ظل وجودنا في إقليم متقلب ووجود العديد من التحديات خاصة على المناطق الحدودية.