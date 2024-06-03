"رايح المصيف".. السرعة المقررة على 4 طرق في أشهر الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

طبقت النيابة العامة توجيه النائب العام المستشار محمد شوقي ضد متجاوزي الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، بأن أحالت أمرت بحبس سائق حافلة مدرسية قاد بسرعة 101 كيلو متر / الساعة رغم أن السرعة المقررة 60 كم / الساعة بمنطقة شيراتون شرق القاهرة.

كانت النائب العام وجه كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، مع النظر في تفريد الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة. وتتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 300 : 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه).

ومع اقتراب أشهر الصيف (يوليو - أغسطس - سبتمبر) ورحلات المصيف، يُوضح الخليج 365 السرعة المقررة على الطرق المؤدية للمحافظات الساحلية..

طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - السلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة

- باقي الملاكبات (الملاكي): 80 كم / الساعة

وبشكل عام، فإن قانون المرور حدد السرعات المقررة داخل المدن كالتالي:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة

- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية: 40 كم / الساعة