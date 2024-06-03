موعد عيد الأضحى.. قرار جديد من التموين بشأن الرغيف المدعم - (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم الاثنين، قرارًا مهمًا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى 2024، بشأن مواعيد عمل المطاحن التموينية خلال أيام العيد، مع تحديد أيام الإجازات لضمان إنتاج رغيف العيش للمواطنين.

وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي:

- منح المطاحن التموينية قطاع عام- قطاع خاص إجازة لمدة 4 أيام متتالية أيام 15 و16 و17 و18 يونيو، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك، على أن تقوم المديرية بإخطار شركة سمارت بها وذلك بحد أقصى يوم السبت 8 يونيو.

- تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بإرسال ملف "إكسيل" إلكترونيًا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الإيميل الخاص بكل مديرية، متضمنا البيانات الخاصة بالمخابز الواقعة في نطاق كل مديرية.

- تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف الإكسيل المشار إليه أمام الخانات المحددة بأيام 15 و16 و17 و18 يونيو.

- قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بإعادة إرسال الملف إلكترونيا عبر الإيميل الوارد منه الملف لشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز، بحد أقصى السبت 8 يونيو.

تسجيل إيقاف المخابز الحاصلة على إجازة.

- عدم قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 15 حتى 18 يونيو 2024 على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

- صرف حصة أيام 15 و16 و17 و18 يونيو من الأقماح لهذه المطاحن مقدما وطبقاً للمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني، وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الأقماح المحلية والمستوردة للمطاحن التموينية خلال الفترة من 11 حتى 20 يونيو، وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامج المشار إليه.

- تقوم شركة سمارت بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 15 و16 و17 و18 يونيو، طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز، على أن يتم إتاحة صرفها أيام 11 و12 و13 و14 يونيو.

- تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشرة A.M إلى الساعة الثانية A.M، وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية A.M حتى نهاية اليوم، وذلك خلال أيام 11 و12 و13 و14 يونيو.

- تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بإتاحة صرف يوم للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 18 يونيو، طبقًا لمبيعات آخر يوم عمل لها قبل الإجازة.

- تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وتوافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.

- إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2024 لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم وقفة عرفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استئناف العمل اعتبارا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويتم الإعلان عن هذه المواعيد مقدما بمكان واضح وظاهر بكل موقع تخزيني.