الضفة الغربية.. حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية تتجاوز حاجز الـ 9 آلاف منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، إلى 9 آلاف و25 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر اعتقال الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا الليلة الماضية.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك وصل الأناضول، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم بلغت أكثر من 9 آلاف و25".



وأضافت الهيئتان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".



وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله والقدس (وسط)، وبيت لحم (جنوب)، ونابلس وسلفيت وطوباس (شمال)، وأريحا (شرق)، و"رافقتها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين"، وفق البيان.



ويشمل إجمالي الاعتقالات في الضفة مَن أطلقت إسرائيل سراحهم لاحقا ومَن تواصل اعتقالهم، حسب مراسل الأناضول.



وأمس الاثنين، أعلنت الهيئتان ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة إلى 9 آلاف، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا.



وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 527 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.



فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.



الأناضول

