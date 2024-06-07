"سرايا القدس": استهدفنا آليات للعدو متوغلة على الحدود الفلسطينية- المصرية غرب رفح

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "في عمليّة استحكام مدفعي، وبعد الرّصد الميداني، استهدفنا آليّات للعدو متوغّلة على الحدود الفلسطينيّة- المصريّة غرب ​رفح​، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثّقيل".

وكانت قد أشارت في وقت سابق، إلى "أنّنا قصفنا مقرّ قيادة فرقة غزة التّابعة للعدو الصّهيوني في موقع "رعيم"، برشقة صاروخيّة".