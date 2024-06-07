"سرايا القدس": استهدفنا آليات للعدو متوغلة على الحدود الفلسطينية- المصرية غرب رفح

ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "في عمليّة استحكام مدفعي، وبعد الرّصد الميداني، استهدفنا آليّات للعدو متوغّلة على الحدود الفلسطينيّة- المصريّة غرب رفح، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثّقيل".
وكانت قد أشارت في وقت سابق، إلى "أنّنا قصفنا مقرّ قيادة فرقة غزة التّابعة للعدو الصّهيوني في موقع "رعيم"، برشقة صاروخيّة".
