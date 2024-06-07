"سي بي إس": 4 ملايين طفل سوداني قد يواجهون سوء التغذية الحاد و2.5 مليون طفل قد يموتون جوعا

نقلت شبكة "سي بي إس" عن وكالات إغاثة دولية، أن "4 ملايين طفل سوداني قد يواجهون سوء التغذية الحاد و2.5 مليون طفل قد يموتون جوعا".

وأمس، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في بيان، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا في الهجوم الذي وقع على قرية بولاية الجزيرة في وسط السودان".

ونقل البيان عن مديرة اليونيسف كاترين راسل قولها "لقد شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم الذي وقع أمس (الاربعاء) على قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية".

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق، أن "مجزرة ود النورة بولاية الجزيرة، ناتجة عن تراخي المجتمع الدولي تجاه قوات الدعم السريع"، وذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل أكثر من 150 مدني إثر هجوم للدعم السريع على بلدة ود النورة.

وطالبت أن "تكون هذه المجزرة نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي للمليشيا ليتم اعتبارها جماعة إرهابية تمثل خطرا على الإنسانية جمعاء".