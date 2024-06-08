ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السردي إلى 41 شهيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 41 شهيدًا.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيًا، أول أمس الخميس، استهدف أحد الطوابق في مدرسة "السردي" الإعدادية في مخيم 2 بمنطقة النصيرات بشكل مباشر، ما تسبب في استشهاد 41 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح.

وأفادت مصادر حكومية في قطاع غزة، الخميس الماضي، باستشهاد العشرات من الفلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي طال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط القطاع.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة "مميتة" استهدفت "مجمعًا لحماس" داخل مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارًا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

اندلاع حريق كبير جراء قصف إسرائيلي لبلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة في جنوب لبنان

تعرضت بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة بجنوب لبنان، لقصف مدفعي عنيف من مواقع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل بلدة حولا.

واندلع حريق كبير في تخوم موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل (الكتيبة النيبالية) قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، وتوجهت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل للعمل على اخماد الحريق.

إخماد 22 حريقا في محافظة السويداء السورية

أعلن قائد فوج الإطفاء في محافطة السويداء السورية فادي الداود إخماد 22 حريقا في المحافظة، يوم أمس، بلغت مساحتها أكثر من 22 دونما حراجيا و40 دونم أشجار مثمرة.

وقال الداود إن حصيلة الحرائق التي تم إخمادها يوم أمس الجمعة وصل إلى 22 حريقا أكبرها الحريق الحراجي على طريق الجبل الذي طال 20 دونما حراجيا وأشجارا مثمرة والحريق الحراجي على طريق الثعلة والذي أتى على 4 دونمات قمح وأشجار توت، إضافة إلى الحريق الحراجي في منطقة حيور اللوز شمال مطعم سؤادة طال من 40-50 دونم أشجار مثمرة.

ومن الحرائق التي تم إخمادها أيضا الحريق الحراجي في قرية المجدل والذي طال دونما ونصف دونم قمح، لتتركز باقي الحرائق على أراضي الأعشاب اليابسة أحدها طال أشجارا مثمرة في قرية قنوات.