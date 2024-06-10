شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: ذكاؤنا لا يُعلى عليه ومتفائل بدخول مجال الذكاء الاصطناعى بدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الذكاء الاصطناعى من الملفات المهمة، وفيما يخص التخوف من تغوله موجود لدى الكثيرين، ولهذا يتطلب ثقافة عالية جدا، وفى نفس الوقت جهاز تشريعى فى غاية الذكاء فيما يخص التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى للتفاعل والضبط، وأن يكون المشرع على درجة عالية ببواطن هذا الأمر.

وتابع عبد الرازق:" ذكاءنا لا يُعلى عليه، وقادرين على التعامل مع هذا التطور الكبير فى التكنولوجيا، وانا متفائل إننا دخلنا المجال بدرى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليو، وتعليقا على مخاوف النائبة حياة خطاب، عضو المجلس، من الاعتماد فى المستقبل على الذكاء الاصطناعى وهو ما يهدد بفقد الإبداع، وهو ما يتطلب أن تكون هناك آلية وضوابط محددة لضمان أن يكون هناك توازن فى الأمور.

وقالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة قوية، لما للذكاء الاصطناعي من دور كبير فى كافة المجالات، وأهميته خلال الفترة المقبلة.

وقالت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى حديث الساعة، وفيما يخص الدراسة، كنت أتمنى أن تتطرق للشباب بشكل أكبر من ذلك، والتحديات وكيفية مواجهتها وجاهزية الشباب لهذا الأمر، والإعداد والتأهيل النفسى للذكاء الاصطناعي.