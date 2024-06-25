مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:



لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متنوعة إثر تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص، ووقوع عدة ضحايا ومصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح متنوعة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات ملوي وأبو قرقاص، والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيٌق، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة.